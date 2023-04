Wie im Film: Räuber stoppen Geldtransporter im Wald mit Nagelbrett

Eine Szenerie wie aus einem Actionfilm: Ein filmreifer Raubüberfall hat sich am frühen Montagmorgen im Landkreis Rostock zugetragen. Zwischen Neubukow und Kröpelin, mitten in einem Wald, haben unbekannte Täter einen Geldtransporter überfallen. Die Täter legten ein Nagelbrett auf die Fahrbahn aus und brachten das Fahrzeug so gewaltsam zum Stehen.

Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben gegen 5.30 Uhr in der Nähe von Zweedorf. Die Täter sollen ihren Fluchtwagen in einer Waldeinfahrt abgestellt und den Transporter, der die Einnahmen aus mehreren Bäckereifilialen der Region bei sich führte, abgepasst haben. Kurz bevor dieser die Strecke, die durch den Wald führt, passierte, legten sie das Nagelbrett auf die Fahrbahn.

Räuber legen Nagelbrett aus und bedrohen Geldtransporter-Fahrer

Als der Mann im Geldtransporter, der allein unterwegs war, dieses überfuhr, musste er wenige Meter weiter seinen Mercedes-Transporter stoppen. Genau in diesem Moment kamen mehrere maskierte Täter aus ihrem Versteck und bedrohten den Fahrer. Zu erfahren war, dass dabei auch mit Waffen gedroht wurde.

Den Maskierten gelang es, einen unteren fünfstelligen Geldbetrag zu rauben und anschließend mit dem bereitgestellten Fahrzeug zu flüchten. Es soll sich um etwa 10.000 Euro handeln. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei bewaffnete Räuber – von ihnen fehlt bislang jede Spur. Verletzt wurde anscheinend niemand. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Kriminalpolizei und Spurensicherung haben die Ermittlungen aufgenommen. (mp/dpa)