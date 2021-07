Ostsee: Vier Verletzte bei Unfall auf Urlaubsinsel

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostsee-Insel Usedom sind am Dienstagabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stieß das Auto einer 58-jährigen Fahrerin bei Mellenthin (Vorpommern-Greifswald) beim Auffahren auf die Bundesstraße 11 mit einem anderen Wagen zusammen.

Ostsee: Frau mit Rettungshubschrauber in Klinik

„Die Frau hat vermutlich die Vorfahrt des anderen Autos übersehen“, so ein Polizeisprecher über den ersten Stand der Ermittlungen. Bei dem Crash wurde die Beifahrerin der 58-Jährigen, den Angaben nach ihre Tochter, so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Auch die 58-Jährige und die zwei Insassen im anderen beteiligten Wagen wurden bei dem Unfall verletzt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus.

Während die Rettungskräfte sich um die Verletzten kümmerten, sperrte die Polizei die Kreuzung und übernahm die Unfallaufnahme. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird auch 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (dg)