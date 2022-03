Notrufnummer 112 am Morgen in mehreren Regionen gestört

Wer am Freitagmorgen in Schwerin einen Notfall hatte, musste sich am Telefon gedulden – die Rettungsleitstelle kämpfte mit einer technischen Störung.

Demnach war der Notruf 112 am frühen Morgen für 45 Minuten nicht erreichbar. Die Anrufe wurden jedoch an eine Notnummer weitergeleitet. Man arbeite aktuell wieder im stabilen Notbetrieb, hieß es aus der Leitstelle.

Die Ursache für die Störung, die die Regionen Schwerin, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim betraf, sei noch nicht gefunden. (dpa/se)