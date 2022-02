Dringender Tatverdacht: Zweieinhalb Monate nach dem Fund einer toten Frau in Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Staatsanwaltschaft den Ehemann in U-Haft nehmen lassen.

Gegen den 65-jährigen Mann bestehe der dringende Tatverdacht des Totschlages, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Freitag. Dies habe unter anderem das Ergebnis der Obduktion der toten Ehefrau untermauert.

Priborn: Ehefrau nach Gasverpuffung tot aufgefunden – Ehemann in U-Haft

Im Haus des Ehepaares hatte es am 6. Dezember eine laute Gasverpuffung gegeben. Danach war der 65-Jährige schwer verletzt gefunden worden. Die ebenfalls 65 Jahre alte Ehefrau konnte nur noch tot geborgen werden.

Schon kurz danach bestand ein Tötungsverdacht gegen den Mann, der wegen seiner schweren Verletzungen unter Polizeibegleitung in eine Berliner Spezialklinik kam. Nach seiner Entlassung aus der Klinik setzte die Staatsanwaltschaft die Verhaftung dann durch.

Dringender Tatverdacht: Ehemann nach Fund einer toten Frau in U-Haft

Der Beschuldigte habe über seine Anwältin bisher nur eine Erklärung abgegeben, sei aber noch nicht dazu vernommen worden, sagte der Sprecher. „Es gibt noch viele Unklarheiten in dem Fall.“ Zu Einzelheiten, wann und auf welche Weise die Frau ums Leben kam, wollte der Sprecher mit Blick auf laufende Ermittlungen noch keine Angaben machen.

Durch die Verpuffung war unter anderem ein Fenster aus dem Haus herausgerissen worden, zu einem offenen Brand war es aber nicht gekommen. (mp/dpa)