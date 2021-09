Nach Partynacht: Alle Club-Besucher müssen in Quarantäne

Eine Partynacht mit Folgen: Alle Gäste, die am 4. September in der Zeit ab 22.42 Uhr bis zur Schließung die Diskothek „Zenit“ in Schwerin besucht haben, müssen in Quarantäne. Grund: Ein Gast, der sich in dieser Zeit in dem Club aufgehalten hatte, wurde anschließend positiv auf Corona getestet. Dies gab die Landeshauptstadt Schwerin bekannt.

Neben der Quarantänepflicht sind Partybesucher aus dem „Zenit“ auch aufgefordert, sich testen zu lassen. Das Gesundheitsamt hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, in der die Quarantänedauer und die Testpflichten festgelegt sind.

Besucher der Diskothek werden am Mittwoch und Donnerstag im Testzentrum der Helios-Klinik zum PCR-Test aufgerufen. Zunächst werden am 8. September in der Zeit von 11 bis 16 Uhr jene Clubbesucher getestet, deren Nachnamen mit A-J beginnen. Am Folgetag werden im gleichen Zeitraum jene Besucher getestet, deren Nachnamen mit K-Z beginnen. (mp/jw)