Nach ehrgeizigem Zeitplan: Längere Arbeiten an neuem LNG-Terminal beantragt

Bereits im kommenden Winter soll das umstrittene LNG-Terminal auf Rügen in Betrieb gehen. Ein ehrgeiziger Zeitplan, der vermutlich nicht wie gedacht eingehalten werden kann: So hat der Gasnetzbetreiber nun eine Verlängerung der Arbeiten am ersten Abschnitt der Pipeline beantragt. Dafür gibt es einen einfachen Grund.

Der Gasnetzbetreiber Gascade will länger am ersten Abschnitt der Anbindungspipeline für das Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminal arbeiten. Das Unternehmen habe eine Erweiterung der Bauzeit um die Monate Januar und Februar innerhalb der Meeresschutzgebiete beantragt, teilte die zuständige Genehmigungsbehörde am Mittwoch mit.

Verlängerung der Arbeiten bei erstem Pipeline-Abschnitt beantragt

Die Arbeiten für die Verlegung der LNG-Anbindungsleitung seien weit fortgeschritten, hätten aber wegen wetterbedingter Verzögerungen im Herbst bisher nicht vollständig abgeschlossen werden können, erklärte das Bergamt in Stralsund.

Es gehe um den ersten Bauabschnitt, der ungefähr die Hälfte der rund 50 Kilometer langen Leitung umfasst. Dieser erste Abschnitt verläuft vom vorpommerschen Lubmin durch den Greifswalder Bodden bis vor die Küste Südostrügens.

Anfang des Jahres steht die Laichzeit des Herings bevor. Der Greifswalder Bodden gilt als Kinderstube für die Fische. Über eine endgültige Zulassung der beantragten Änderung wird laut Bergamt Anfang Januar entschieden. Die Bearbeitung des Antrags sei aber bereits abgeschlossen.

Der Entwurf einer Entscheidung soll demnach ab Donnerstag bis einschließlich kommenden Mittwoch öffentlich zugänglich sein. Zum Inhalt konnte eine Sprecherin des zuständigen Schweriner Wirtschaftsministeriums zunächst nichts sagen. (dpa/mp)