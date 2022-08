Nach Discoabend: Mercedes rast in Menschengruppe – mehrere Verletzte

Ein schlimmer Unfall in Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat in der Nacht zu Sonntag den Rettungsdienst und die Polizei in Atem gehalten. Nach einer Großveranstaltung war ein Mercedes in eine Menschengruppe gerast. Es gab fünf zum Teil schwer Verletzte.

Laut Polizei trug sich der Unfall gegen 3.45 Uhr im Bereich der Traditionsrennbahn zu. Hier hatte eine Diskothek eine Open-Air-Party mit einigen Hundert Gästen gestartet. Die Stimmung war ausgelassen, doch dann wurde die Veranstaltung von einer Tragödie überschattet.

War der Mercedes-Fahrer alkoholisiert?

Der Fahrer eines Mercedes, der von der Feier kam, soll in der Dunkelheit nahe der Rennbahn eine Gruppe übersehen und diese erfasst haben. Wie die Polizei der MOPO bestätigte, gab es dabei fünf zum Teil schwer verletzte Menschen. Alle kamen in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe aber für keinen. Bei dem Autofahrer wurde ein Alkoholtest angeordnet.