Motorradfahrer (17) prallt gegen Autotür und wird schwer verletzt

Ein 17-Jähriger wird bei einem Unfall in Schwerin schwer verletzt: Er prallt mit seinem Motorrad gegen die geöffnete Tür eines haltenden Autos.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Schwerin schwer verletzt worden. Laut Polizei hielt ein 67-jähriger Autofahrer am Nachmittag aus ungeklärter Ursache an und öffnete die Fahrertür. Trotz Warnblinkanlage habe der 17-Jährige das Hindernis übersehen und sei gegen die Tür geprallt.

Schwerin: Motorradfahrer prallt gegen Autotür

Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 4000 Euro.

Die Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. (dpa/mp)