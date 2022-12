Autofahrer kracht frontal gegen Baum und stirbt

Schwerer Unfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim: Auf der K33 in Ludwigslust ist in der Nacht zu Samstag ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er starb an der Unfallstelle.

Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, so ein Polizeisprecher. Jede Hilfe sei zu spät gekommen.

Ludwigslust: Mit Auto frontal gegen Baum – Fahrer stirbt

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße für etwa eine Stunde gesperrt. Das Auto des Toten, ein Volkswagen, wurde abgeschleppt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. (dg)