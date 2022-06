Millionenschaden im Norden: Haus brennt zweimal in einer Nacht!

Gleich zweimal brannte es in einem Haus in der Wismarer Altstadt – der Schaden ist immens: Am Samstagabend rückte die Feuerwehr zunächst gegen 18.40 Uhr aus und konnte das Feuer schnell löschen. Weit nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte dann noch einmal zum gleichen Ort gerufen.

Der erste Anruf ging bei der Feuerwehr ein, als ein Brand sich im Heizungsraum einer Erdgeschosswohnung in der Wollweberstraße ausbreitete. Das Feuer war schnell wieder unter Kontrolle, die Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus verlassen.

Wismar: Haus in der Altstadt brennt zweimal

Einige Stunden später, gegen 2.30 Uhr, schlug der Alarm dann ein weiteres Mal aus. Dieses Mal brannte die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Löscharbeiten dauerten hier bis in den frühen Sonntagmorgen an. Das Haus war zum Glück bereits leer, verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand.

Etwa eine Million Euro beträgt der Sachschaden, der durch die Flammen an dem Gebäude entstand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und die dort lebenden Menschen müssen zunächst anderweitig unterkommen.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung. (aba/dpa)