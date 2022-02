Auf offener Straße stach eine 64-Jährige am Sonntag zu. Mit einem Küchenmesser attackierte die Frau in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern eine 69-Jährige und verletzte sie lebensbedrohlich.

Die Staatsanwaltschaft Rostock prüft nach der gewalttätigen Auseinandersetzung der beiden Frauen, ob ein Haftbefehl gegen die mutmaßliche Täterin beantragt wird.

Dabei handelt es sich um eine 64-jährige aus Güstrow. Das Motiv für den Vorfall sei noch unklar.

Nach Messer-Attacke: Frau (69) lebensbedrohlich verletzt

Die Frau habe am Sonntag mit einem Küchenmesser auf offener Straße mehrfach auf eine 69-jährige Güstrowerin eingestochen. Die Geschädigte erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen, sei aber inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, wie der Sprecher erläuterte.

Ein Passant habe den Vorfall in einem Wohngebiet beobachtet, die Polizei alarmiert und dem Opfer geholfen, das in eine Klinik gebracht wurde.

Die Polizei konnte ein Messer sicherstellen und nahm die 64-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Gewahrsam. Sie kam zunächst in eine Haftklinik. Die Tatverdächtige müsse zu den Vorwürfen noch angehört werden. (dpa/se)