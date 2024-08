Massenschlägerei bei Erntefest – mehrere Verletzte

Es sollte ein Fest für die Erntehelfer werden. Doch der Abend eskaliert, es kommt zu einer Schlägerei, bei der mehrere Menschen verletzt werden.

Auf einem Fest für etwa 80 Erntehelfer eines Betriebs in Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist es am späten Sonntagabend zu einer Schlägerei gekommen. In die Auseinandersetzung waren ersten Erkenntnissen zufolge etwa 40 Menschen involviert, wie die Polizei mitteilte.

Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Als die Polizei eintraf, konnten die Gruppen ohne weitere Vorkommnisse getrennt werden. Die Feier wurde für beendet erklärt und die beiden Konfliktparteien in verschiedenen Unterkünften untergebracht. (dpa/mp)