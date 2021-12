Aus Wut über die Maskenpflicht soll ein 38-jähriger Kunde eines Einkaufsmarktes in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) eine Verkäuferin angegriffen und verletzt haben.

Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatte die 56-jährige Angestellte den Mann am Freitag darauf hingewiesen, dass er im Laden einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen müsse.

Wegen Maskenstreit: Kassiererin von Mann zu Boden geschubst

Da sei er aggressiv geworden, habe sich lautstark gegen die Maskenpflicht ausgesprochen, die Frau beschimpft und derart geschubst, dass sie zu Boden stürzte. Dabei erlitt die Angestellte leichte Verletzungen, so die Polizei.

Der 38-Jährige soll daraufhin das Geschäft verlassen haben. Da der Mann der Polizei aber unter anderem bereits wegen mehrerer Verkehrsdelikte bekannt war, konnten ihn die Beamten in seiner Wohnung aufsuchen. Dort habe man ihm mit einer sogenannten Gefährderansprache die Konsequenzen solchen Handels erläutert.

Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt. Da er trotz des am Freitag ausgesprochenen Hausverbots auch am Samstag in dem Discounter erschien, wird zudem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Ob er am Samstag einen Mund-Nasen-Schutz trug, ist nicht bekannt. (dpa/alu)