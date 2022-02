Wegen Vergewaltigung in vier Fällen wurde ein 23-Jähriger in Schwerin zu sieben Jahren Knast verurteilt. Der Mann hatte im Mai 2021 ein elfjähriges Mädchen im Internet kennengelernt, anschließend in seine Wohnung gebracht und es dort mehrfach missbraucht.

Die Richter am Landgericht Schwerin sahen es zum Abschluss des über neun Verhandlungstage reichenden Prozesses als erwiesen an, dass der Angeklagte im Mai des vergangenen Jahres in Schwerin gegen den Willen des Opfers Sex mit einem elfjährigen Mädchen hatte. Das Kind hatte ihm laut Gericht gesagt, es sei 15 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und acht Monate Haft beantragt, die Verteidigung einen Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vergewaltigung in Schwerin: Täter zu Haftstrafe verurteilt

Nach Angaben des Gerichts hatten sich der Mann und das Mädchen zwei Tage zuvor über einen Messenger-Dienst im Internet kennengelernt. Am Tag der Tat nahm er das Kind mit in seine Wohnung. Dort kam es bis zum nächsten Morgen zu vier Vergewaltigungen, wie der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung sagte.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Zwar habe das Mädchen in drei der Fälle dem Geschehen anfangs zugestimmt, den Mann dann aber aufgefordert, aufzuhören. Laut Gericht machte das Mädchen „äußerlich den Eindruck einer Fünfzehnjährigen“, sei geistig aber auf dem Stand einer Achtjährigen. Deshalb sei es mit der Situation „schlicht überfordert“ gewesen, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Dreifach-Mord: Frau von 48 Schüssen getroffen – Zahnarzt schweigt

Da er annahm, das Mädchen sei 15 Jahre alt, hatte der Angeklagte den Ermittlungen zufolge kurz nach seiner Verhaftung die Vorkommnisse nicht grundsätzlich bestritten, aber deren Strafbarkeit. Im Prozessverlauf bestritt er dann, Sex mit dem Mädchen gehabt oder gar Gewalt angewendet zu haben. Das Gericht hingegen folgte den Aussagen der Elfjährigen, die vor Gericht das Geschehen glaubhaft und plausibel nachvollziehbar geschildert habe. (dpa/mp)