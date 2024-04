Mann überquert Bahnstrecke und wird von ICE erfasst – tot

Ein 26-Jähriger ist auf der Bahnstrecke Rostock-Stralsund von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Mann habe die Gleise am Donnerstagnachmittag an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert, gab die Polizei am Abend bekannt.

Rövershagen: Mann stirbt bei Unfall mit ICE

Die rund 80 Fahrgäste, die in dem Zug saßen, konnten ihre Reise erst mit zweieinhalbstündiger Verspätung fortsetzen – mit Ersatzbussen ab Rövershagen. Der ICE war zum Zeitpunkt des Unfalls mit etwa 120 Stundenkilometern unterwegs.

Der Kriminaldauerdienst aus Rostock übernahm die Spurensicherung. Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache wurde eingeleitet. (dpa/mp)