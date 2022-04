Mann startet sein Auto – das geht plötzlich in Flammen auf

Ein Mann startet sein Auto – und schon wenige Momente später steht es in Flammen. Das ist am Mittwochnachmittag in Rostock geschehen, der Fahrer und seine Mitfahrerin konnten sich unverletzt retten.

Flammen aus der Motorhaube: Als gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag eine 31-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann ihr Auto starten wollten, fing der Motor plötzlich Feuer.

Brennendes Auto in Rostock: Technischer Defekt?

Die beiden hatten ihren Renault mit dänischem Kennzeichen zuvor in der in der Straße Zum Südtor im Rostocker Stadtteil Krummendorf geparkt.

Der Mann versuchte zwar noch, den Brand selbst zu löschen – doch vergeblich. Die beiden Insassen mussten sich selbst und ihre wichtigsten Sachen in Sicherheit bringen. Wenig später stand der Wagen vollständig in Flammen.

Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen, doch das Auto brannte komplett aus. Als Ursache wird ersten Ermittlungen nach ein technischer Defekt vermutet. Die Polizei sperrte die Straße für den Durchgangsverkehr. Verletzt wurde niemand.