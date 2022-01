Die Polizei in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ermittelt gegen einen Mann, der im Streit mit einer Schreckschusspistole aus nächster Nähe auf einen Bekannten geschossen haben soll.

Der 38-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. In der Nacht zu Samstag hatte es in einem Mehrfamilienhaus, in dem der 42-jährige Tatverdächtige wohnt, eine lautstarke Auseinandersetzung gegeben.

Boizenburg: Mann schießt Bekanntem mit Schreckschusspistole ins Gesicht

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Jüngere den 42-Jährigen aufgesucht haben. Zeugen hörten dann Lärm und alarmierten die Polizei. Der Jüngere soll mit einem Schlagstock gekommen sein. Der 42-Jährige habe aus seiner Wohnung die Gaspistole geholt und abgedrückt. Der Verletzte floh.

Die Beamten fanden in der Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe, ein Bajonett, Springmesser sowie Munition, die sichergestellt wurden. Gegen den 42-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Worum es beim Streit der angetrunkenen Männer ging – beide hatten Atemalkoholwerte von mehr als 1,6 Promille – ist noch unklar. (mp/dpa)