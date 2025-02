Mann an Einkaufszentrum erstochen – Täter flüchtig

Am Schweriner Einkaufszentrum „Schlossparkcenter“ ist am frühen Dienstagabend ein Mann niedergestochen worden. Das Opfer wurde noch vor Ort reanimiert, erlag aber wenig später seinen Verletzungen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ging der Tat eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann voraus, wie die Polizei sagte. Der tödliche Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr an einem Seiteneingang des Centers, dessen Haupteingang am Marienplatz liegt. Dieser gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Schwerin und ist deshalb videoüberwacht.

Der Täter sei flüchtig, die Polizei mit mehreren Kräften vor Ort gewesen. Das Einkaufszentrum sei nicht geräumt worden.

Die Tatumstände sind einer Polizeisprecherin zufolge noch unklar. Bei dem Opfer soll es sich um einen 17-jährigen Afghanen handeln. Weitere Informationen gibt es den Angaben zufolge am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft. (dpa)