Kokain im Spiel: Fahrer rast ungebremst in stehende Autos – vier Verletzte

Ein 19-jähriger fuhr am Dienstag in Brüel in drei Fahrzeuge rein und verletzte dabei mehrere Personen. Nach einem Drogentest steht er nun im Verdacht, während des Unfalls unter Drogen gestanden zu haben.

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen und vier Verletzten gegen den Fahrer eines Transporters. Es bestehe der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und der Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte.

Der 19-Jährige soll mit seinem Transporter am Dienstag vermutlich ungebremst auf drei andere Fahrzeuge aufgefahren sein, die bei Rot an einer Baustellenampel auf der B104 nahe Kuhlen bei Brüel (Ludwigslust-Parchim) standen. Ein Drogenvortest ergab danach den Verdacht, dass der Transporterfahrer unter Einfluss von Kokain gefahren sein könnte, hieß es.

Ein 60-jähriger Autofahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ein weiterer Autofahrer und der Transporterfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf 80.000 Euro geschätzt. Die B104 war für die Bergung rund eineinhalb Stunden gesperrt. (dpa)