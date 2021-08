Zwölfjähriger weiter vermisst – Großsuche am See im Norden

Auf dem Lankower See in Schwerin wird weiter ein zwölfjähriger Junge vermisst. Die Suche nach ihm soll am Montag weitergehen.

Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, soll der Junge am Sonntag hinter einem Boot auf dem See hinterhergeschwommen und dabei plötzlich untergegangen sein.

Schwerin: Hubschrauber, Drohne und Boote suchen nach Jungen

Eine sofort gestartete großangelegte Suche mit mehreren Booten und einem Hubschrauber blieb am Sonntag ohne Erfolg und musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Das Kind soll mit Bekannten an dem Badesee unterwegs gewesen sein. Die Suche werde mit einsetzender Helligkeit wieder fortgesetzt.

Die Umstände ließen „das Schlimmste befürchten.“ Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (dpa)