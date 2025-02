Jugendlicher vor Einkaufszentrum im Norden erstochen: Verdächtiger weiter flüchtig

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 17-Jährigen am Einkaufszentrum „Schlossparkcenter“ in Schwerin ist der Täter weiter auf der Flucht. Das gab die Polizei am frühen Dienstagmorgen bekannt.

Die Ermittler fahnden öffentlich nach einem 25 Jahre alten Tatverdächtigen. Gesucht werden Menschen, die wissen, wo sich der Afghane derzeit aufhält, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie veröffentlichten ein Foto und den Namen des per Haftbefehl Gesuchten. Weitere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.

Das Einkaufszentrum Schlosspark-Center in Schwerin. dpa Das Einkaufszentrum Schlosspark-Center in Schwerin.

Letzte Woche Dienstag war am Abend ein 17-jähriger Afghane nach einem Streit an einem Ausgang des „Schlossparkcenters“ niedergestochen worden. Das Opfer wurde zunächst wiederbelebt, starb aber laut den Ermittlern eine Stunde später.

Tödlicher Messerangriff in Schwerin: Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und bat die Bevölkerung um Hinweise, Fotos und Videos. Ein Portal zum Hochladen wurde im Internet eingerichtet.

Die Bluttat löste eine Debatte um die Sicherheit rund um den Marienplatz im Stadtzentrum von Schwerin aus. Das Schlossparkcenter liegt an diesem Platz. Er gilt als Kriminalitätsschwerpunkt und wird als einziger öffentlicher Platz in Mecklenburg-Vorpommern videoüberwacht. (dpa/mp)