Im Norden: Seniorin kracht mit Auto in Lkw – tot

Kurz vor dem südlichen Ortseingang Rostocks ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Seniorin hatte auf einer Landstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war frontal in einen Lkw gekracht. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 6.40 Uhr auf der Landstraße 132 in Sildemow. Hier sei eine 80-Jährige in ihrem Hyundai in die Südstadt Rostocks unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe die Seniorin die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei in die Gegenfahrbahn geraten. Hier stieß sie frontal mit einem Lkw zusammen.

Nach Frontalcrash mit Lkw – 80-Jährige getötet

Durch die Wucht des Aufprall sei der Hyundai laut Polizei gegen einen Reisebus katapultiert worden. Für die Seniorin kam trotz intensiver Bemühungen eines Notarztes jede Hilfe zu spät. Der Bereich um den Unfallort wurde von der Polizei voll gesperrt. Der Lkw- und der Busfahrer erlitten einen Schock.