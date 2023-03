Im Norden: Postauto fängt Feuer – dann brennt das Hallendach

In Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg) ist es am Freitagabend zu einem Großbrand bei der Deutschen Post gekommen. Mehr als 70 Retter waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei sei gegen 23.30 Uhr Feuerschein vom Gelände der Deutschen Post in der Straße An der Westtangente gemeldet worden. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, blickte sie auf ein Flammenmeer. Mehrere Postautos brannten. Das Feuer hatte bereits auf das Vordach der dahinter liegenden Halle übergegriffen.

Feuer bei der Post – Schaden von mindestens 750.000 Euro

Mit Mühe konnten Feuerwehrmänner eine größere Brandausbreitung verhindern. Dennoch geht die Polizei von einem Schaden von mindestens 750.000 Euro aus. „Nach bisherigen Ermittlungen entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein gelbes Zustellerfahrzeug mit Elektroantrieb“, teilt die Polizei mit. Die Flammen erfassten weitere Autos und dann das Hallendach.