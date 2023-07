Im Norden: Geldautomat gesprengt – Bewohner müssen Haus verlassen

In Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten gesprengt. Durch die Detonation entstand erheblicher Schaden, Bewohner mussten das Haus verlassen.

Laut Polizei hatten Anwohner gegen 3 Uhr die Beamten alarmiert und eine Explosion gemeldet. In dem Gebäude befindet sich neben Wohnungen auch eine Filiale der Deutschen Bank. Dort wurde im Foyer der gesprengte Geldautomat entdeckt.

Geldautomat gesprengt – Wohnhaus gesperrt

Laut Zeugen seien drei Täter in einem BMW Kombi geflüchtet. Ob Beute gemacht wurde, ist derzeit unklar. Durch die Detonation entstand erheblicher Schaden am Gebäude, acht Bewohner mussten es vorerst verlassen. Am Montag soll ein Statiker hinzugezogen werden, um zu prüfen, ob Einsturzgefahr besteht.