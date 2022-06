Im Norden: Blitzeinschlag auf Parkplatz – mehrere Autos defekt

Ein Gewitter hat am Mittwochnachmittag in Rövershagen (Kreis Rostock) für großen Sachschaden gesorgt. Einer der Blitze schlug auf einem Parkplatz an einem Erdbeerhof ein. Viele der darauf stehenden Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Laut Polizei geschah das Wetterereignis gegen 16 Uhr in der Straße Purkshof. Auf dem Erdbeerhof waren zu diesem Zeitpunkt viele Kunden. Ihre Autos hatten sie auf dem davor befindlichen Parkplatz abgestellt. Plötzlich sei ein lauter Knall zu hören gewesen – ein Blitz hatte auf dem Grundstück eingeschlagen.

Bei Rostock: Blitz beschädigt mehrere Autos

Als die Autobesitzer zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, ließen sich etwa zehn Wagen nicht mehr starten. Der Blitz war offenbar so gewaltig gewesen, dass die Elektronik beschädigt wurde. Im Boden des Parkplatzes klaffte ein Loch. Mehrere Abschlepper waren nötig, um die beschädigten Autos in eine Werkstatt zu bringen.