Im Norden: Betrunkener schrottet teuren Mercedes an Hauswand

Ein Unfall unter Alkoholeinfluss hat am Samstagmorgen die Polizei in Kritzkow (Landkreis Rostock) beschäftigt. Ein betrunkener Autofahrer war mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gekracht. Am Wagen entstand Totalschaden, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall passierte gegen 10 Uhr in der Straße An der Chaussee. Hier war ein 39-Jähriger in seinem Mercedes unterwegs. In Höhe eines Hauses verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, fuhr erst ein Verkehrsschild um und krachte dann in den Eingangsbereich des Hauses.

Betrunken und ohne Führerschein: Mann kracht gegen Hauswand

Der 39-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt und kam in eine Klinik. Ein Alkohol-Test ergab 2,6 Promille. Einen Führerschein besaß er auch nicht. Der wurde ihm bereits vor Wochen wegen Trunkenheit im Verkehr abgenommen.