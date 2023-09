Schrecklicher Frontalunfall auf Bundesstraße – ein Toter

Im Landkreis Rostock ist es am Donnerstag zu einem furchtbaren Verkehrsunfall gekommen. Auf einer Bundesstraße war ein Lkw mit einem Transporter frontal kollidiert. Für einen der Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 108 zwischen Laage und Teterow in Höhe der Gemeinde Neu-Heinde. In einer Rechtskurve seien der Laster und der Transporter frontal miteinander kollidiert. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Fahrer des Transporters in den Gegenverkehr geraten.

Transporter-Fahrer stirbt am Unfallort

Bei dem Aufprall wurde die Fahrerkabine des Transporters regelrecht zerrissen – für den 26-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Mehrere Rettungskräfte und ein Hubschrauber mit Notarzt waren im Einsatz. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.