Safari-Feeling in Meck-Pomm: Wer mit dem Auto im Biosphärenreservat Schaalsee unterwegs ist, fühlt sich stellenweise auf einen anderen Kontinent versetzt. Denn mit etwas Glück begegnet einem am Straßenrand ein bis zu 1,70 Meter großer Riesen-Laufvogel – der Nandu. Doch nicht alle lieben die Tiere, die aus Südamerika stammen und hier gar nicht hingehören. Eine schwierige Situation.

Die meisten dieser Vögel leben in Argentinien und Uruguay, das Verbreitungsgebiet reicht jedoch auch bis nach Brasilien hinein. Dass der Nandu inzwischen auch in Mecklenburg-Vorpommern heimisch geworden ist, geht auf ein Zufallsereignis zurück.

Nach einem Ausbruch aus einem Gehege vermehrten sich die Nandus rapide

Im Jahr 2010 büxte eine Handvoll Nandus aus einem unzureichend gesicherten Gehege bei Groß Grönau nördlich des Ratzeburger Sees aus. Die Vögel bewegten sich in Richtung des Biosphären-Reservats, wo sie sich rapide vermehrten. Weil der Nandu hier keine natürlichen Feinde hat, wurden schon bald rund 560 Tiere gezählt. Und da begann der Ärger.

Bauern wie Reinhard Jahnke, der seine Äcker zwischen Ratzeburger See und Schaalsee hat, beklagten sich: „In den Jahren 2017 bis 2019 hatten wir ziemlich große Schäden“, sagt der Landwirt zur MOPO.

Die Vögel hätten es besonders auf seinen Raps und die Zuckerrüben abgesehen. 40 bis 60 Tiere hätten sich auf den Feldern niedergelassen, um sich über die Pflanzen herzumachen. „Das hat mich mehrere Tausend Euro gekostet“, berichtet Jahnke.

Seit 2020 dürfen die Nandus gejagt werden

Der Landwirt und seine Kollegen versuchten es mit Elektrozäunen. Auch stinkende Gülle sollte helfen, die Nandus zu vergrämen. Doch all das brachte nichts. Auch das per Ausnahmegenehmigung erlaubte Anbohren der Eier in den Nandu-Nestern führte nicht zu einer deutlichen Dezimierung des Bestands.

Der Kreisbauernverband Nordwest Mecklenburg erreichte schließlich, dass die Vögel trotz des Status als „besonders geschützte Art“ ins Jagdrecht von Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen wurden. Seit 2020 dürfen Küken und Jährlinge ganzjährig gejagt werden. Für Hennen und Hähne ab dem Alter von zwei Jahren ist der Abschuss zwischen dem 1. November und 31. März erlaubt.

Bei der letzten Zählung im März wurden 131 Tiere erfasst

Nach Anordnung des Bundesamtes für Naturschutz müssen die Nandus nun zweimal im Jahr gezählt werden. Bei der letzten Erfassung durch die Facharbeitsgruppe Nandu-Monitoring im März wurden 131 Tiere gezählt. Landwirte wie Reinhard Jahnke sind damit zufrieden.

„Die Population ist nun auf ein Maß zusammengeschrumpft, mit dem wir gut leben können“, sagt Jahnke. Ein bisschen leid tut es ihm nur für die Touristen, die früher mit Bussen anreisten, um die Nandus zu beobachten. „Seitdem die Tiere gejagt werden, sind sie sehr scheu geworden. Man muss schon Glück haben, ein Exemplar zu sehen.“

Da die Nandus ihre Nester nun nicht mehr auf den Feldern bauen würden, sondern am Waldrand, sei die Situation aber für ihn und seine Kollegen erträglich geworden. Jahnke: „Wir sind da jetzt ganz entspannt. In dieser Größenordnung können wir mit den Nandus leben. Sie gehören ja inzwischen auch hierher.“ Auch Ranger Mario Axel, der an der Nandu-Zählung beteiligt ist, meint: „Ich glaube mit der momentanen Population von 80 bis 130 Tieren haben wir einen Kompromiss gefunden.“