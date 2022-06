Großeinsatz im Norden: Dach geht in Flammen auf – 300.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Schlagsdorf (Nordwestmecklenburg) ist am Samstagmittag hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war in einem Carport ausgebrochen. Dann griffen die Flammen auf das Dach eines benachbarten Einfamilienhauses über.

Der Brand sei laut Polizei gegen 11.30 Uhr in einem Doppelcarport ausgebrochen. Als die ersten Löschfahrzeuge der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, hätten die Flammen bereits auf das Dach eines Einfamilienhaus übergegriffen. Eine dort wohnende vierköpfige Familie hatte sich vor Eintreffen der Retter selbst in Sicherheit gebracht.

Hoher Sachschaden bei Hausbrand im Norden

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnhäuser wurde durch den massiven Löscheinsatz verhindert. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Erst gegen 17 Uhr waren letzte Glutnester gelöscht. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Polizei ermittelt die Brandursache.