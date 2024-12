Großalarm im Norden: Flammen in beliebtem Freizeitpark

Großbrand im Landkreis Rostock. Mehrere Löschzüge rückten am Dienstagmorgen zu einem beliebten Freizeitpark in Rövershagen aus. Der Brand war in einem der Fahrgeschäfte ausgebrochen und breitete sich rasch aus.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr zu Karls Erdbeerhof gerufen worden. Schon auf der Anfahrt war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Deshalb wurde umgehend Verstärkung angefordert. Mehrere Wehren mit insgesamt rund 100 Rettern aus dem Umkreis waren im Einsatz.

Karls Erdbeerhof: Flammen breiteten sich rasend schnell aus

Während die Polizei den Freizeitpark räumte, begannen Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten. Verletzte gab es zum Glück nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in der Traktorbahn ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch aus und erfassten weitere Fahrgeschäfte sowie ein Gebäude.

Derzeit werde mit einer Schadenssumme von einigen 100.000 Euro gerechnet, sagte der Geschäftsführer Robert Dahl. Zunächst war laut Polizei bei dem Feuer an dem Fahrgeschäft in Rövershagen nahe Rostock von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen worden. Der Freizeitpark gilt in der Region als beliebtes Ausflugsziel und hatte auch am Heiligabend geöffnet.

Im Juni 2023 hatte es auf dem Gelände von „Karls Erlebnis-Dorf“ in Elstal bei Berlin gebrannt. Damals war das Feuer nach Angaben der Polizei in einer Werkstatt des Freizeitparks ausgebrochen und hatte sich von dort auf eine Rutsche, einen Verkaufsstand und einen Stall ausgebreitet. Die Tiere in dem Stall – hauptsächlich Schafe – konnten gerettet werden. Insgesamt neun Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, ein Feuerwehrmann hatte mit schweren Kreislaufproblemen zu kämpfen.