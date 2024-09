81-Jähriger verursacht Frontalcrash im Norden: Beide Autos brennen aus

Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Sanitz (Landkreis Rostock). Dort sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Danach gingen die Autos in Flammen auf. Die Insassen eines der Fahrzeuge hatten großes Glück.

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 110, mitten in der Ortschaft. Offenbar infolge einer Herzattacke hatte ein Senior (81) die Kontrolle über seinen Golf verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem Kia, in dem drei Frauen (18, 45 und 68 Jahre) saßen.

Ersthelfer ziehen leblosen Mann aus brennendem Auto

Der Golf des 81-Jährigen fing Feuer, kurze Zeit später standen beide Autos in Flammen. Die drei Frauen konnten sich selbst aus ihrem Wagen befreien, Ersthelfer zogen den leblosen Senior aus dem brennenden Golf. Er wurde später vom Notarzt reanimiert und kam in eine Klinik.

Die Frauen aus dem Kia wurden vom Rettungsdienst betreut. Sie waren alle leicht verletzt, brauchten aber nicht in die Klinik. Die Bundesstraße war für mehr als vier Stunden gesperrt.