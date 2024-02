Flüchtlingsheim im Norden mit Pyrotechnik attackiert

Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern: Unbekannte haben eine Einrichtung in Anklam mit Pyrotechnik attackiert.

Drei dunkel gekleidete Menschen sollen am Sonntag gegen Mitternacht Feuerwerkskörper auf das Gebäude abgefeuert haben, wie die Polizei in Neubrandenburg am Montag sagte. Verletzt wurde dabei niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Mundsburg-Tower: Diese Immobilien kauft die Stadt jetzt für Geflüchtete

Die drei Tatverdächtigen sollen in Richtung einer Tankstelle weggelaufen sein. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auf. Sie bat um Zeugenhinweise. (afp/mp)