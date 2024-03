Ein Wagen kracht in den Gegenverkehr, nachdem der Fahrer eine Vollbremsung machte – auf ungewöhnliche und gefährliche Weise. Bei dem Unfall am Samstag in der Nähe von Franzburg wurden eine 58-jährige Fahrerin und eine 30-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Gegen 10.50 Uhr war ein Wagen auf der Landstraße zwischen Franzburg und Wolfsdorf nach einer Vollbremsung in den Gegenverkehr geschleudert, wie die Polizei sagte. Der 34 Jahre alte Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug bremste.

Den Angaben des Fahrers zufolge hatte er auch die Handbremse betätigt, um noch stärker zu bremsen. In der Folge drehte sich sein Pkw und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.

Unfall Franzburg: 34-Jähriger bemerkte Bremsung zu spät

Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto wurden dessen 58 Jahre alte Fahrerin und die 30 Jahre alte Beifahrerin des 34-Jährigen schwer verletzt. Beide wurden in ein Klinikum nach Stralsund gebracht.

Bei der Kontrolle der Papiere stellten Einsatzkräfte zudem fest, dass der 34-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung.

Die Landstraße wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. (dpa/mp)