Am Dienstagmittag wurde nach dem vermissten 79-jährigen Bernd E. aus Rothenburgsort gefahndet. Der Mann konnte nun gefunden werden.

Die Angehörigen des 79-Jährigen meldeten ihn am Dienstag als vermisst. Zuletzt wurde er an dem Tag in einem Bus in der Hamburger Innenstadt an der Haltestelle Rathausmarkt gesehen.

Fahndung beendet: 79-Jähriger in Schwerin aufgetaucht

Nun wurde der orientierungslose Mann in Schwerin gefunden. Dort sei er nach Angaben des Polizeilagedienstes von Bundespolizei als hilflose Person angetroffen worden.

Wie genau er bis nach Schwerin gekommen ist, ist bisher unklar.