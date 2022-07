Explosion auf Sportboot: Jetzt ist die Ursache klar

Vor knapp zwei Wochen ist ein Sportboot auf der Kleinen Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte explodiert. Drei Menschen verletzten sich dabei schwer. Jetzt ist die Ursache geklärt.

Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft am Montag sagte, hatte ein technischer Defekt an einem Bordkühlschrank die Gasexplosion am 26. Juni und damit den Brand auf dem Sportboot ausgelöst. Zu dieser Einschätzung sei ein Gutachter gekommen.

Müritz: Kühlschrank verursacht Explosion auf Boot

Noch sei aber nicht abschließend geklärt, ob jemand für den technischen Zustand des Kühlschrankes und die Folgen haftbar gemacht werden muss. Die Polizei ermittle weiterhin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Bei dem Vorfall erlitten drei Bootsinsassen aus Brandenburg zum Teil schwere Verbrennungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Berlin und Lübeck geflogen. Dabei handelte es sich um eine 59 Jahre alte Frau und zwei 60 und 39 Jahre alte Männer aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin.

Das private Boot hatte zum Zeitpunkt des Unglücks am Sonntagmittag zwischen den Orten Rechlin und Vipperow nahe der Insel Burgwall geankert. Die Feuerwehr konnte das brennende Boot löschen und es in einen Hafen schleppen lassen. (dpa/mp)