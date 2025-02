Hausdach in Flammen: Mehrere Senioren verletzt – Evakuierung

In Rostock ist am Samstagabend das Dach eines Doppelhauses in Flammen aufgegangen. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Auch umliegende Häuser wurden geräumt.

Gegen 23.40 Uhr schlugen Anwohner der Tessiner Straße Alarm. Über den Notruf meldeten sie starken Qualm und Flammen aus dem Dach eines Doppelhauses. Weil zu befürchten war, dass es mehrere Verletzte unter den zumeist älteren Bewohnern geben könnte, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot an.

Mehrere Senioren verletzte – umliegende Häuser geräumt

Ersten Angaben der Polizei zufolge wurden sechs Senioren leicht verletzt, zwei von ihnen kamen in eine Klinik. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Bewohner aus umliegenden Häusern evakuiert werden. Erst nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.