Bürgerschaft will Nacktpflicht an FKK-Stränden

Am FKK-Strand sind die Menschen nackt. Erstmal ist das keine große Überraschung. In Warnemünde und Markgrafenheide gibt es aber genau darum Zoff. Nicht alle halten sich daran. Zwischen den Fans der Freikörperkultur baden oder sonnen sich immer wieder auch Leute, die Badehose, Bikini oder Badeanzug tragen. Und das hat einen Grund.

Denn so ganz sauber geregelt ist das in dem Rostocker Ostseegebiet bisher nicht. Betroffen sind 37 Strandabschnitte auf 19 Kilometern an der Mecklenburgischen Küste. Bisher war Nacktsein nämlich bloß ein Gebot, keine Pflicht. Ärger war da natürlich programmiert – und der landete nun im Rostocker Rathaus.

FKK-Pflicht: In der Rostocker-Bürgerschaft wird abgestimmt

Nackedei-Showdown in der Rostocker Bürgerschaft: Dort soll am Mittwoch eine Änderung beschlossen werden, so der Plan. Die Gebiete sollen klarer als textilfreie Zonen gekennzeichnet werden. Zuwiderhandlungen, wie es in Amtsdeutsch heißt, können mit einem Ordnungsgeld bestraft werden. (mp)