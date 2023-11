Bei Verkehrskontrolle: Fahrer überreicht versehentlich Drogen

Das dürfte den Beamten nicht alle Tage passieren: Bei einer Verkehrskontrolle hat der Fahrer eines Wagens der Polizei ein Drogentütchen ausgehändigt – versehentlich. Dabei war der Mann wegen einer ganz anderen Auffälligkeit angehalten worden. Sein Missgeschick hat Konsequenzen.

Der denkwürdige Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in Lübtheen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust in einer Pressemitteilung bekanntgab, kontrollierte sie den 46-jährigen Autofahrer wegen eines Handyverstoßes am Lenkrad. Als der Mann die Zulassungsbescheinigung aushändigte, fanden die Beamten im aufgeklappten Dokument ein Portionstütchen mit „rauschgiftverdächtigen Anhaftungen“.

Lübtheen: Fahrer überreicht Polizei versehentlich Drogen

Der Fahrer habe sich sichtlich ertappt gefühlt und spontan den vorherigen Konsum der Droge eingeräumt. Die Polizei führte vor Ort einen Drogentest durch, der positiv auf Amphetamin ausfiel. Im weiteren Verlauf gestand der Mann, nahezu täglich Drogen zu konsumieren. Daraufhin wurde er zur Blutprobenentnahme gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach mehr als zehn Jahren: Hamburger in Polen erschossen – Verdächtiger gefasst

Die Beamten stellten den Führerschein und die Autoschlüssel des 46-Jährigen sicher. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt. (doe)