Dramatischer Rettungseinsatz: Frau springt bei Brand aus dem dritten Stock

Dramatische Szenen haben sich am Sonntagmorgen ereignet: Während eines Wohnungsbrandes in Boizenburg (Kreis Parchim) versuchte eine Frau den Flammen zu entkommen und sprang aus dem dritten Stock aus dem Fenster.

In dem vierstöckigen Gebäude kam es laut Informationen der MOPO gegen 10.30 Uhr am Sonntag in der Endetage zu einem Brand. Eine Frau sprang daraufhin aus dem dritten Stock aus dem Fenster. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.

Frau springt aus drittem Stock – schwer verletzt!

Die Feuerwehr löschte das Feuer unter Atemschutz durch das Treppenhaus und belüftete das Gebäude anschließend. Im Einsatz waren neben Feuerwehr, Rettungshubschrauber und Polizei auch zwei Rettungswagen und die Kriminalpolizei.

Die restlichen Bewohner wurden laut Informationen von den Einsatzkräften aus dem Gebäude evakuiert. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort Spuren auf und ermittelt weiterhin.