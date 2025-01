Autofahrer fährt Radler (12) auf Zebrastreifen an

Im Landkreis Rostock ist ein Junge auf seinem Rad mit einem Auto kollidiert und verletzt worden – auf einem Zebrastreifen. Der Autofahrer war nicht nüchtern. Das hat Folgen für ihn.

Ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss hat einen 12 Jahre alten Fahrradfahrer auf einem Zebrastreifen erfasst. Der Junge wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Radler fuhr demnach am Montag in Tessin (Landkreis Rostock) rechts neben einer Straße entlang, als er diese an einem Zebrastreifen überqueren wollte.

Nach Atemalkoholtest wurde dem Autofahrer der Führerschein entzogen

In gleicher Fahrtrichtung war ein 63-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Der Autofahrer bemerkte den Jungen demnach nicht und beide kollidierten. Der 12-Jährige prallte den Angaben zufolge mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, die dadurch beschädigt wurde.

Der Junge kam mit Prellungen am Knie in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 63-Jährigen 0,54 Promille. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde eingezogen. (dpa/mp)