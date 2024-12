Schrecklicher Unfall im Norden: Auto kracht frontal gegen Scheune – 19-Jährige tot

Ein Auto prallte frontal gegen eine Hauswand. Dabei ist die junge Beifahrerin gestorben. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Eine 19-Jährige ist bei einem Autounfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ums Leben gekommen. Der gleichaltrige Fahrer sei bei dem Unfall am Freitagnachmittag lebensbedrohlich verletzt worden, sagte die Polizei.

Der junge Mann war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve mit dem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen eine Scheune geprallt. Seine Beifahrerin starb noch am Unfallort in Galenbeck-Sandhagen. Der Fahrer kam ins Krankenhaus Neubrandenburg. Laut Feuerwehr waren 77 Kräfte mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. (dpa/mp)