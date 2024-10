Auf Ostsee-Insel: Bundespolizei nimmt Männer ohne Ausweise in Gewahrsam

Am Dienstag stellte die Bundespolizei auf Usedom zwei Männer, die ohne gültige Ausweisdokumente oder Aufenthaltstitel unterwegs waren. Erst einen Tag zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall.

Ein 22-jähriger Marokkaner sowie sein 25-jähriger ägyptischer Begleiter wurden am Dienstag gegen 7.50 Uhr durch Bundespolizisten in Zirchow auf der Insel Usedom in Gewahrsam genommen.

Insel Usedom: Bundespolizei nimmt Männer in Gewahrsam

Ohne gültige Ausweisdokumente und ohne Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet waren sie zu Fuß unterwegs. In der Befragung gaben sie an, über die Belarusroute eingereist zu sein. Nachdem sie ein Schutzersuchen stellten, wurden sie mit einer Anlaufbescheinigung zur Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin überstellt.

Erst am Montag wurden nach einem Hinweis des Kundenbetreuers im Nahverkehr und der Info der Landespolizei an die Leitstelle der Bundespolizei Pasewalk zwei Iraner am Haltepunkt Ückeritz festgestellt. Der 21-Jährige sowie der 30-jährige Begleiter waren ohne die notwendigen Dokumente und nach eigenen Angaben gut zwei Wochen unterwegs.

Sie gaben an, über die Reiseroute Iran-Aserbaidschan-Russland-Belarus-Polen nach Deutschland gekommen zu sein. Auch sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Stern Buchholz verwiesen. (mp)