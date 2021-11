Zum ersten Advent wollte eine Bewohnerin eines Pflegeheims in Dömitz (Mecklenburg Vorpommern) die erste Kerze an ihrem Gesteck anzünden. Dabei ging die Dame allerdings sehr unvorsichtig vor – sie benutzte zum Anzünden ein brennendes Blatt Papier. Es folgte eine verheerende Kettenreaktion.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Rettungskräfte am Sonntagvormittag zu einem Brand in einen Pflegeheim im Ortsteil Klein Schmölen (Kreis Ludwigslust) gerufen. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, loderten bereits Flammen aus den Fenstern des Gebäudes und hatten auch schon Teile des Dachgeschoss erfasst. Ein dort befindliches Kosmetik-Studio wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Sieben Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Feuerwehr bringt sieben Bewohner in Sicherheit

Laut eines Polizisten hatte eine 69-jährige Bewohnerin versucht, die Kerzen an ihrem Adventsgesteck mit brennendem Papier zu entzünden. Das ging mächtig schief. Das Papier fiel auf einen Sessel und setzte diesen in Brand. Danach weiteten sich die Flammen auf die gesamte Wohnung aus. Die Frau selbst blieb unverletzt. Den durch das Feuer entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.