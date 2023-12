Abschiebung mit Rammbock und Kettensäge – Polizeieinsatz in Kirche eskaliert

Die geplante Abschiebung zweier Iraker löste in Schwerin einen großen Polizeieinsatz aus: Die Polizei spricht davon, dass sich eine Familie in einer Wohnung „verschanzt“ habe.

Bei dem Polizeieinsatz in Schwerin wegen der Abschiebung zweier Iraker sind Beamte mit einem Rammbock und einer Kettensäge zu einem Kirchengebäude vorgerückt. Es gebe Indizien, dass sich die Iraker verschanzt hätten, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort am Mittwoch. Gleichzeitig sei ein Verhandlungsteam im Einsatz, das Gespräche führe.

Im Zusammenhang mit der geplanten Abschiebung eines 18-Jährigen und eines 22-Jährigen sind die Beamten in eine Wohnung eingedrungen, in der sich eine Familie „verschanzt“ habe, hieß es von der Polizei. Eine Frau, die die Abschiebung zunächst verhindert hatte, wurde widerstandslos festgenommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Insgesamt seien in der Wohnung sechs Personen gewesen, darunter auch Kinder. (dpa/mp)