Für einen 66-jährigen Mann wurde die Ostsee am Sonntag zum tödlichen Verhängnis. Beim Baden verlor er plötzlich das Bewusstsein – Rettungsversuche von Helfern blieben ohne Erfolg.

Bei dem Mann handelte es sich um einen Urlauber aus Leipzig, der im Wasser am Strand bei Nonnevitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) badete und dabei plötzlich bewusstlos wurde. Die Ursache dafür ist bisher noch völlig ungeklärt.

Helfer brachten den Mann an Land und versuchten, ihn zu reanimieren. Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er nur etwa eine Stunde nach dem Vorfall starb. Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. (prei/dpa)