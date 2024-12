Eine Autofahrerin kommt in einer Kurve von der Straße ab und fährt frontal gegen einen Strommast. Der fällt auf das Auto – mit fatalen Folgen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine 29-Jährige am Sonntagmorgen mit ihrem Auto frontal gegen einen Strommast gekracht. Sie sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, da ihr Gesundheitszustand kritisch gewesen ist, teilte die Polizei mit.

Unfall Zarrentin am Schaalsee: 29-Jährige rammt Strommast

Auf der Landstraße in Richtung Testorf kam die Frau demnach in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, streifte mit ihrem Auto einen Baum und krachte gegen den Strommast. Dieser stürzte den Polizeiangaben zufolge auf das Auto, sodass die eingeklemmte Fahrerin von der Feuerwehr befreit werden musste.

Der zuständige Stromversorger habe die Stromleitung kappen und den Mast entfernen müssen. Die Fahrbahn war bis 13.45 Uhr vollständig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. (dpa/mp)