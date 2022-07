100 Menschen involviert: Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei unter Erntehelfern

Bei einer Massenschlägerei in Rövershagen bei Rostock sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Insgesamt seien rund 100 Erntehelfer in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen.

Den weiteren Angaben nach sei in den Mitarbeiterunterkünften eines Erdbeerhofs eine große Gruppe ukrainischer Mitarbeiter mit einer Gruppe Rumänen in Streit geraten. Laut „Bild“ ging es um Nichtigkeiten; etwa um zerbrochene Flaschen und Aufräumarbeiten.

Bei Rostock: Verletzte nach Massenschlägerei unter Erntehelfern

Laut Polizei hätten dann drei rumänische Staatsbürger im Laufe der Schlägerei zu „gefährlichen Gegenständen“ gegriffen und damit die Ukrainer attackiert. Drei Menschen mussten im Anschluss ins Krankenhaus. „Zwei der drei Tatverdächtigen sind ermittelt und noch am Abend vorläufig festgenommen worden“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Kripo habe Ermittlungen aufgenommen. Der Vorwurf: Verdacht des schweren Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung. (dg)