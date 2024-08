In der Badesaison ertrinken immer wieder Menschen in Flüssen und Seen, weil sie ihre Fähigkeiten überschätzen. Nun stirbt ein 23-Jähriger in einem bekannten Freibad in Bremen.

Für einen 23-Jährigen endete der Ausflug ins Stadionbad am Bremer Weserstadion tödlich. Nach einem Sprung vom Zehnmeterbrett tauchte er zunächst wieder auf, machte aber unsichere Schwimmbewegungen, wie die Polizei mitteilte.

Bremen: Mann stirbt nach Sprung vom Zehner

Sein Gesundheitszustand habe sich sichtlich verschlechtert. Helfer zogen ihn aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe – jedoch ohne Erfolg.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. (dpa/mp)