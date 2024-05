Kind wird beim Überqueren der Straße angefahren – schwere Verletzungen

Am Donnerstagmittag wurde ein Kind in Travemünde beim Überqueren einer Straße von einem Kleintransporter erfasst. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei trug sich der Unfall gegen 13.30 Uhr an der Straße Howingsbrook zu. Ein Linienbus hielt an der dortigen Haltestelle, und der 11-jährige Junge stieg aus. Er trat hinter den Bus, um die Straße zu überqueren, lief auf die Fahrbahn – und wurde dabei von dem Kleintransporter erfasst.

Verkehrsunfall in Travemünde – Kind schwer verletzt

Der Fahrer des Transporters konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind wurde von der linken Seite des Fahrzeuges erfasst.

Das schwer verletzte Kind wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 11-Jährige befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der Fahrer des Transporters und die Busfahrerin standen nach dem Unfall unter Schock.

Das könnte Sie auch interessieren: Teenie-Mädchen randalieren im Krankenhaus – und sollen Kind mit Tod bedroht haben

Die Polizeistation Travemünde hat die Ermittlungen aufgenommen – auch hinsichtlich des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (mp)