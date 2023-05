Weder Schüler noch Lehrer sollen hier regelmäßig zum Unterricht erschienen sein – das hat nun ernste Konsequenzen: Mit sofortiger Wirkung schließen sich die Tore der „Freien Dorfschule“ in Lübeck. Für 48 Kinder läutet es daher ab sofort in dieser Lehranstalt nicht mehr zum Unterrichtsbeginn. Die Schule fühlt sich zu Unrecht beschuldigt und will sich gegen die Vorwürfe wehren.

Weder Schüler noch Lehrer sollen hier regelmäßig zum Unterricht erschienen sein – das hat nun ernste Konsequenzen: Mit sofortiger Wirkung schließen sich die Tore der „Freien Dorfschule“ in Lübeck. Für 48 Kinder läutet es daher ab sofort in dieser Lehranstalt nicht mehr zum Unterrichtsbeginn. Die Schule fühlt sich zu Unrecht beschuldigt und will sich gegen die Vorwürfe wehren.

Nach mehreren unangekündigten Schulprüfungen stand fest: Weniger als die Hälfte der dort angemeldeten Schüler und Lehrkräfte waren regelmäßig in der schicken weißen Villa anzutreffen. Das schleswig-holsteinische Schulministerium hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn des Jahres 2022/23 immer mehr Hinweise erhalten, dass bei der Dorfschule gravierende Defizite im Betrieb bestehen könnten. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Wird die Schulpflicht absichtlich umgangen?

„Eine Häufung von Ungereimtheiten hat unser Ministerium veranlasst, die Genehmigung für die Schule zu widerrufen“, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Es steht der Verdacht im Raum, dass die Eltern ihre Kinder an der Dorfschule angemeldet haben, um die in Deutschland geltende Schulpflicht zu umgehen. Bei der Gründung 2015 bekam die Dorfschule eine Ersatzschulgenehmigung, ohne diese ist es nun vorbei mit dem Schwänzen mit staatlichem Zuschuss. Ganz im Gegenteil: Findet trotzdem Unterricht statt, drohen jetzt 10.000 Euro Strafe.

Keine Schüler, keine Lehrer – leeres Klassenzimmer in Lübecks Dorfschule Lutz Roeßler Keine Schüler, keine Lehrer: ein leeres Klassenzimmer in Lübecks Dorfschule

Dorfschule droht mit Klage

„Es handelt sich einfach um falsche Angaben, die Schulräume werden als unzureichend bezeichnet, obwohl vorher genehmigt, und 17 qualifizierte Lehrkräfte haben wir auch“, entrüstet sich die Dorfschule in einem Statement auf der eigenen Internetseite. Dass so wenig Schüler anwesend waren, liege daran, dass in zwei Etappen unterrichtet werde. Nämlich morgens und am Nachmittag. Auch „Online-Stunden“ werden als Begründung genannt. Wie viele Schüler und Lehrkräfte aber nun tatsächlich täglich im Schulgebäude lernen, dazu wollte sich die Dorfschule gegenüber der MOPO nicht äußern. „Wir bereiten gerichtliche Schritte vor“, hieß es lediglich.

Das könnte sie auch interessieren: Immer mehr Schulschwänzer in Hamburg – Härtefällen droht bald Arrest

Ties Rabe: Keine Gnade für Blaumacher

Vor kurzem hatte auch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) härtere Konsequenzen für häufiges Schwänzen angekündigt. Sein Maßnahmenkatalog für abwesende Schüler sehe Bußgelder und Beugehaft vor. Ob das eine Lösung ist, wird von vielen bezweifelt, erst recht, wenn wie in Lübeck die Lehrer ebenfalls der Schule fernbleiben.